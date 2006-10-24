Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК заявляє, що Україна і Європейський Союз досягли компромісу по угоді про реадмісію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Ми досягли компромісного варіанту, тобто ні ЄС, ні Україна не отримали того, що хотіли. Але врешті-решт зупинились на компромісному варіанті, який, я сподіваюсь, дасть можливість уряду прийняти позитивне рішення», - сказав міністр. Він сподівається, що угоди про спрощення візового режиму та реадмісію між Україною та ЄС будуть парафовані на саміті у Гельсінки 27 жовтня.

«Очевидно, це відбудеться, але рішення урядом не приймалося з цього приводу, але я маю надію, що документи будуть парафовані», - додав міністр.

Говорячи про угоду про спрощення візового режиму, Б.ТАРАСЮК запевнив, що багато категорій українських громадян матимуть значні полегшення в отриманні багаторазових віз терміном на 5 років, а деякі категорії українських громадян отримуватимуть безкоштовні візи.

Окрім того, за словами Б.ТАРАСЮКА, ЄС не має наміру збільшувати плату за видачу багаторазових віз для українських громадян. «Однозначно, українські громадяни отримають значне полегшення візового режиму», - сказав він.

Також, сказав міністр, консули країн – членів ЄС повинні будуть пояснювати українським громадянам причини відмови у видачі віз.