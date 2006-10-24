Комуніст Симоненко записався у борці з диктатурою

«Відміна політичної реформи тягне за собою скасування результатів президентських виборів 2004 року», - заявляє лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, П.СИМОНЕНКО підкреслив, що заяви деяких політиків стосовно можливості відміни політичної реформи є безвідповідальними і безпідставними.

«Політична реформа розпочалася і має продовжуватися. Наразі прийняття законів, спрямованих на розвиток самоврядування, судова, податкова реформи тощо», - наголосив лідер КПУ.

П.СИМОНЕНКО впевнений, що, незважаючи на шалену протидію з боку «помаранчевих», реформа відбудеться у повному обсязі. «Я переконаний, що спроби з боку пропрезидентського табору та бютівців знищити демократичний рух України в напрямку парламентської республіки і відновити президентську диктатуру кучмівського гатунку, зазнають поразки», - заявив лідер комуністів.

«Компартія докладе усіх зусиль аби запобігти встановленню в Україні «помаранчевого кучмізму», - додав П.СИМОНЕНКО.