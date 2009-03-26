У БЮТ вважають, що в Україні мають бути тільки приватні ЗМІ
Андрій Шевченко - у дискусійному клубі
|Андрій ШЕВЧЕНКО
Таку думку він висловив під час засідання Дискусійного клубу Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП), передає кореспондент УНІАН.
Як пояснив народний депутат, державні та муніципальні медіа – пережиток минулого, а факт їхнього існування означає приниження для редакторів та журналістів, які змушені випрошувати кошти у чиновників і натомість публікувати їх прісні виступи, звіти та привітання.
«При тому, що цікавою для читача серед їх матеріалів є лише телепрограма», - зауважив депутат.
Серед інших причин, які, на думку А.ШЕВЧЕНКА, вимагають усунення органів влади та місцевого самоврядування від видавничої справи – додаткове навантаження на бюджет.
На думку депутата, альтернативою державним ЗМІ може стати суспільне телебачення, яке буде гарантувати представлення інтересів всіх соціальних і політичних груп.
Як повідомив парламентар, згадані вище пропозиції переформатування українського медіа-простору містяться у законопроекті, підготовленому за його участю, який, як він сподівається, буде прийнятий ще до президентських виборів.