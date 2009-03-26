У БЮТ вважають, що в Україні мають бути тільки приватні ЗМІ

Народний депутат від фракції БЮТ, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО вважає, що в Україні мають існувати виключно приватні ЗМІ, а близько тисячі державних та комунальних ЗМІ потрібно ліквідувати.

Таку думку він висловив під час засідання Дискусійного клубу Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП), передає кореспондент УНІАН.

Як пояснив народний депутат, державні та муніципальні медіа – пережиток минулого, а факт їхнього існування означає приниження для редакторів та журналістів, які змушені випрошувати кошти у чиновників і натомість публікувати їх прісні виступи, звіти та привітання.

«При тому, що цікавою для читача серед їх матеріалів є лише телепрограма», - зауважив депутат.

Серед інших причин, які, на думку А.ШЕВЧЕНКА, вимагають усунення органів влади та місцевого самоврядування від видавничої справи – додаткове навантаження на бюджет.

На думку депутата, альтернативою державним ЗМІ може стати суспільне телебачення, яке буде гарантувати представлення інтересів всіх соціальних і політичних груп.

Як повідомив парламентар, згадані вище пропозиції переформатування українського медіа-простору містяться у законопроекті, підготовленому за його участю, який, як він сподівається, буде прийнятий ще до президентських виборів.