Financial Times: Ентузіазм Януковича дещо згас

Іноземних інвесторів, які прийшли в Україну минулі два роки, особливо непокоїть можливе повернення до непрозорих схем прийняття рішень, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на статтю в британському виданні Financial Times.

Політичний компроміс, досягнутий минулого літа між Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, досі не дав, всупереч обіцянкам, стабільного, орієнтованого на реформи, уряду.

У статті наголошується, що «ЯНУКОВИЧ отримав посаду прем`єр-міністра за сприяння ЮЩЕНКА в обмін на підтримку президентської політики щодо економічної лібералізації та інтеграції в НАТО і Євросоюз».

«Утім, зв`язки ЯНУКОВИЧА з українськими олігархами, які не хочуть образити Росію через побоювання втрати дешеві російські енергопостачання, привели до того, що його ентузіазм дещо загас з приводу цілей, декларованих ЮЩЕНКОМ», - зазначає видання.

Як ідеться в статті, «політична боротьба, котра виникла внаслідок цього, породила занепокоєння на Заході щодо здатності ЮЩЕНКА розвивати його власний зовнішньополітичний курс і покінчити з корупційними зв`язками між бізнесом і чиновництвом, які процвітали за часів його авторитарного попередника Леоніда КУЧМИ».

«Віктор ЮЩЕНКО і Віктор ЯНУКОВИЧ дотримуються різної філософії. На погляд ЮЩЕНКА, доля України пов`язана із Заходом, при тому, що добрі відносини з Росією мають бути збережені. ЯНУКОВИЧ і бізнесові кола, які його підтримують, є великими прагматиками. Вони усвідомлюють переваги довгострокової інтеграції із Заходом, не в останню чергу через зростання вартості їх активів внаслідок цього процесу. Проте вони не бачать сенсу в стрімкому просуванні до Брюсселя, тоді як Євросоюз не поспішає інтегрувати до себе Київ. Разом з тим, вони хочуть максимально скористатися короткостроковими перевагами Москви у вигляді дешевої енергії. Ця політика є не так проросійською, як консервативним захистом нинішнього стану справ», - йдеться в статті Financial Times.