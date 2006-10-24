Фрадков пропонує Україні синхронізувати вступ до СОТ

Голова уряду Російської Федерації Михайло ФРАДКОВ пропонує Україні синхронізацію вступу до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві після завершення засідання економічного комітету міждержавної комісії «Ющенко-Путін».

«Якщо це СОТ - то більше обмінюватися інформацією, я б прямо сказав, синхронізувати переговорний процес», - сказав російський прем`єр.

М.ФРАДКОВ зазначив, що стратегічне співробітництво, яке існує між Україною і Росією, на його думку, передбачає особливу довіру і розділення пріоритетів зовнішньої і внутрішньої політики.