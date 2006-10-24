Фрадков пропонує Україні синхронізувати вступ до СОТ

13:25, 24 жовтня 2006
Політика
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Російський  прем`єр зазначає, що стратегічне співробітництво, яке існує між Україною і Росією, на його думку, передбачає особливу довіру і розділення пріоритетів зовнішньої і внутрішньої політики...

Голова уряду Російської Федерації Михайло ФРАДКОВ пропонує Україні синхронізацію вступу до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві після завершення засідання економічного комітету міждержавної комісії «Ющенко-Путін».

«Якщо це СОТ - то більше обмінюватися інформацією, я б прямо сказав, синхронізувати переговорний процес», - сказав російський прем`єр.

М.ФРАДКОВ зазначив, що стратегічне співробітництво, яке існує між Україною і Росією, на його думку, передбачає особливу довіру і розділення пріоритетів зовнішньої і внутрішньої політики.

 

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