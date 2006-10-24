Тимошенко хоче припинити ”мексиканський серіал”

БЮТ жалкує, що «Наша України» ще не визначилась щодо свого статусу.

Про це сьогодні на прес-конференції у ВР сказала лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО після зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков.

«Ми шкодуємо, що досі «Наша Україна» не визначилась, де вона: у владі чи в опозиції. Хочеться цей мексиканський серіал вже припинити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також висловила жаль з приводу того, що після заяви про перехід в опозицію знову лунають заяви про початок переговорів «з мафією, яка сьогодні осіла в парламенті».

Водночас вона підкреслила, що БЮТ готовий до співпраці і чекає блок «Наша Україна» в опозиції – головне, щоб вони скоріше визначились.

При цьому вона зазначила, що сьогоднішня ситуація в «Нашій Україні» є внутрішньою справою цієї політичної сили і ніхто не має права втручатися в цю роботу.