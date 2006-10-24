Януковичу сказали про ціну на газ по телефону

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна практично домовилася з Росією про постачання в 2007 році 50 млрд. кубометрів газу не дорожче 130 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві після закінчення засідання Економічного комітету комісії «Ющенко-Путін».

«Ми одержали телефонне підтвердження того, що переговори завершені в Росії. Не менше 50 млрд. кубометрів газу за ціною не вище 130 доларів за тисячу кубометрів», - сказав український прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що це – договір між господарюючими суб`єктами, а на рівні урядів двох країн створюються тільки умови для роботи РАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».