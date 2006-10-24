Критику НСНУ Президент мав починати з себе

Критику партії “Народний Союз Наша Україна” Президент Віктор ЮЩЕНКО мав починати з себе, вважає народний депутат Юрій АРТЕМЕНКО.

Як сказав він, коментуючи з’їзд “Нашої України” 21 жовтня, на з’їзді у нього «склалося враження, що дехто з публічних політиків і під час підготовки до з’їзду, і протягом самого з’їзду вів свою власну гру. Секретаріат Президента грав у свою гру, КАТЕРИНЧУК – у свою, регіональні організації – у свою”, - сказав Ю.АРТЕМЕНКО.

Він відзначив важливість визнання Президентом його лідерства у НСНУ. “Це те, за що партія боролася майже два роки, - зауважив Ю.АРТЕМЕНКО. – Але, послухавши виступ Президента, у мене виникає питання: якщо він є лідером партії, то він має теж нести свою частину відповідальності”. “Партія “Наша Україна” - це не партія однієї особи – вона такою не була і не буде», - зауважив депутат.

Ю.АРТЕМЕНКО назвав помилкою пропозицію Президента оголосити перерву в роботі з’їзду. “Тому що після того, що було оприлюднено в його виступі, у делегатів склалося враження: Президент бере тайм-аут на проведення переговорів по широкій коаліції і для цього хоче змінити керівництво партії, яке не згодне з такою позицією», - підкреслив депутат.

Він також сказав, що виступ Президента зовсім не відповідав формату звітно-виборного з’їзду, крім того, усі делегати були налаштовані на те, щоб почути звіт голови Ради НСНУ Романа БЕЗСМЕРТНОГО. “Але, на щастя, ми вже живемо не в часи Леоніда КУЧМИ та Віктора МЕДВЕДЧУКА, – сказав Ю.АРТЕМЕНКО. - Я вірю, що рядові партійці самі будуть вирішувати, як їм жити далі, кого обирати, йти партії в опозицію чи ні. Як би не хотілося комусь згори, збоку, зліва чи зправа впливати на ситуацію”.

Також Ю.АРТЕМЕНКО висловив подив стосовно чергових розмов про переговорний процес щодо коаліції і нагадав, що серед проектів резолюцій з’їзду були резолюції щодо вступу у Світову організацію торгівлі, НАТО, щодо статусу української мови та резолюція щодо “Нашої України” в опозиції.