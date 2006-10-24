Томенко: Київрада роздасть землю ”правильним людям”
"Дерибан тільки розгортається"
Народний депутат України Микола ТОМЕНКО попереджує, що на наступній сесії Київради 26 жовтня “планується розглянути десятки питань щодо роздачі земель “правильним людям”.
Про це йдеться в коментарі депутата, переданому УНІАН прес-службою М.ТОМЕНКА.
Він наголошує, що замість того, щоб вирішувати цілий ряд нагальних проблем міста – теплопостачання, зростання комунальних тарифів, проблеми вивозу сміття та його переробки тощо, - Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ намагається звинуватити окремих політиків та журналістів у розповсюдженні нібито неправдивих відомостей про нього. (УНІАН: 23 жовтня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ назвав критику на свою адресу з боку народного депутата, члена фракції БЮТ М.ТОМЕНКА безпідставною. "Він людина нестабільна. Не має ні поваги, ні стабільного рейтингу у тій системі, в якій він працює", - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, коментуючи звинувачення М.ТОМЕНКА про розкрадання київською владою земель, повідомляє “Українська правда”.)
“В той же час, - підкреслює М.ТОМЕНКО, - загальновідомим є факт, що на минулому засіданні Київради рішення із ключових питань приймалися зі значними порушеннями, які можуть свідчити про суттєві зловживання”. Він нагадав, що рішення про відведення земельних ділянок приймалося «в пакеті», з порушеннями процедури, без проведення земельних аукціонів. Крім того, Київрада надала міському голові фактично одноосібне право піднімати тарифи на комунальні послуги та визначати розмір плати, яку збиратимуть з киян.
“Система земельного “дерибану” тільки розгортається в столиці. Адже на наступній сесії Київради, яка відбудеться 26 жовтня, планується розглянути десятки питань щодо роздачі земель “правильним людям”, - додав М.ТОМЕНКО, зазначивши, що про такі плани йому розповіли депутати Київради.
При цьому він звернув увагу на те, що ряд близьких родичів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО посідають ключові посади у столичній владі. “Досить лише згадати сина мера Степана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який входить до складу бюджетної комісії Київради, прізвище В’ячеслава СУПРУНЕНКА, зятя Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, а також чоловіка сестри мера Дениса КОМАРНИЦЬКОГО, який входить до наглядової ради ХК «Київміськбуд», - зазначає М.ТОМЕНКО.
Однак, на переконання М.ТОМЕНКА, більш важливим є те, що зараз у столиці складається нова корупційна система прийняття рішень. Він нагадав, що свого часу був одним із тих, кому вдалося зупинити незаконний «дерибан» попередньою міською владою земельних ділянок у Києві, незаконне виділення землі високопосадовцям у Пущі-Водиці та розгляд міською радою питань виділення земельних ділянок до прийняття рішення про проведення земельних аукціонів.
За словами народного депутата, темою окремого дослідження є питання: хто оплачував чартерний авіапереліт Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до Об’єднаних Арабських Еміратів, та за чий рахунок Київський мер відпочивав на пляжах у той час, коли в столиці України так непросто розпочинався опалювальний сезон.
М.ТОМЕНКО зауважив, що за маскою екстравагантного і дивакуватого політика криється кваліфікований політичний актор, який достатньо ефективно будує свою фінансову імперію в столиці України зі своїх родичів, людей з “Правекс-Банку” та за підтримки свого духовного вчителя Сандея АДЕЛАДЖІ”, - вважає М.ТОМЕНКО. І тому, на його переконання, головним завданням сьогодні є не допустити, щоб українська столиця стала або філіалом “Правекса”, або “єдино правильної” релігійної доктрини – вчення “Посольства Божого”.