Томенко: Київрада роздасть землю ”правильним людям”

Народний депутат України Микола ТОМЕНКО попереджує, що на наступній сесії Київради 26 жовтня “планується розглянути десятки питань щодо роздачі земель “правильним людям”.

Про це йдеться в коментарі депутата, переданому УНІАН прес-службою М.ТОМЕНКА.

Він наголошує, що замість того, щоб вирішувати цілий ряд нагальних проблем міста – теплопостачання, зростання комунальних тарифів, проблеми вивозу сміття та його переробки тощо, - Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ намагається звинуватити окремих політиків та журналістів у розповсюдженні нібито неправдивих відомостей про нього. (УНІАН: 23 жовтня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ назвав критику на свою адресу з боку народного депутата, члена фракції БЮТ М.ТОМЕНКА безпідставною. "Він людина нестабільна. Не має ні поваги, ні стабільного рейтингу у тій системі, в якій він працює", - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, коментуючи звинувачення М.ТОМЕНКА про розкрадання київською владою земель, повідомляє “Українська правда”.)

“В той же час, - підкреслює М.ТОМЕНКО, - загальновідомим є факт, що на минулому засіданні Київради рішення із ключових питань приймалися зі значними порушеннями, які можуть свідчити про суттєві зловживання”. Він нагадав, що рішення про відведення земельних ділянок приймалося «в пакеті», з порушеннями процедури, без проведення земельних аукціонів. Крім того, Київрада надала міському голові фактично одноосібне право піднімати тарифи на комунальні послуги та визначати розмір плати, яку збиратимуть з киян.

“Система земельного “дерибану” тільки розгортається в столиці. Адже на наступній сесії Київради, яка відбудеться 26 жовтня, планується розглянути десятки питань щодо роздачі земель “правильним людям”, - додав М.ТОМЕНКО, зазначивши, що про такі плани йому розповіли депутати Київради.

При цьому він звернув увагу на те, що ряд близьких родичів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО посідають ключові посади у столичній владі. “Досить лише згадати сина мера Степана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який входить до складу бюджетної комісії Київради, прізвище В’ячеслава СУПРУНЕНКА, зятя Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, а також чоловіка сестри мера Дениса КОМАРНИЦЬКОГО, який входить до наглядової ради ХК «Київміськбуд», - зазначає М.ТОМЕНКО.

Однак, на переконання М.ТОМЕНКА, більш важливим є те, що зараз у столиці складається нова корупційна система прийняття рішень. Він нагадав, що свого часу був одним із тих, кому вдалося зупинити незаконний «дерибан» попередньою міською владою земельних ділянок у Києві, незаконне виділення землі високопосадовцям у Пущі-Водиці та розгляд міською радою питань виділення земельних ділянок до прийняття рішення про проведення земельних аукціонів.

За словами народного депутата, темою окремого дослідження є питання: хто оплачував чартерний авіапереліт Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до Об’єднаних Арабських Еміратів, та за чий рахунок Київський мер відпочивав на пляжах у той час, коли в столиці України так непросто розпочинався опалювальний сезон.

М.ТОМЕНКО зауважив, що за маскою екстравагантного і дивакуватого політика криється кваліфікований політичний актор, який достатньо ефективно будує свою фінансову імперію в столиці України зі своїх родичів, людей з “Правекс-Банку” та за підтримки свого духовного вчителя Сандея АДЕЛАДЖІ”, - вважає М.ТОМЕНКО. І тому, на його переконання, головним завданням сьогодні є не допустити, щоб українська столиця стала або філіалом “Правекса”, або “єдино правильної” релігійної доктрини – вчення “Посольства Божого”.