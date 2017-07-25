Захисник політв'язнів Кремля отримав адвокатський статус в Україні

Російський адвокат Марк Фейгін заявив про отримання адвокатського статусу в Україні. Про це правозахисник повідомив у Twitter.

Читайте такожУ Кремлі ухилилися від відповіді про обмін полонених росіян на українців, які утримуються в РФ"Отримав посвідчення. Тепер у мене адвокатський статус і в Україні ...", - написав Фейгін.

Також він опублікував фотокопію посвідчення адвоката України. У посвідченні днем його видачі позначена дата 17 травня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Фейгін заявляв, що його колега Ілля Новіков перешкоджає йому отримати статус іноземного адвоката в Україні.

Нагадаємо, російські адвокати Марк Фейгін і Ілля Новіков стали відомі в Україні під час судилища над народним депутатом Надією Савченко у Росії. Саме вони захищали її інтереси у російському суді.