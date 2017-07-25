Захисник політв'язнів Кремля отримав адвокатський статус в Україні

15:45, 25 липня 2017
Політика
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Посвідчення видане Марку Фейгіну 17 травня 2017 року.

Адвокат Марк Фейгин / фото УНИАН

Російський адвокат Марк Фейгін заявив про отримання адвокатського статусу в Україні. Про це правозахисник повідомив у Twitter.

Читайте такожУ Кремлі ухилилися від відповіді про обмін полонених росіян на українців, які утримуються в РФ"Отримав посвідчення. Тепер у мене адвокатський статус і в Україні ...", - написав Фейгін.

Також він опублікував фотокопію посвідчення адвоката України. У посвідченні днем його видачі позначена дата 17 травня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Фейгін заявляв, що його колега Ілля Новіков перешкоджає йому отримати статус іноземного адвоката в Україні.

Нагадаємо, російські адвокати Марк Фейгін і Ілля Новіков стали відомі в Україні під час судилища над народним депутатом Надією Савченко у Росії. Саме вони захищали її інтереси у російському суді.

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Теги: #Фейгін статус Україні#Фейгін адвокатський статус