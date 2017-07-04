Затриманого на Донбасі російського військового можуть обміняти на Сущенка – Фейгін

Росіянина Віктора Агєєва, затриманого у зоні бойових дій на Донбасі, після суду можуть обміняти на українського журналіста Романа Сущенка, утримуваного в Росії, припускає адвокат Сущенка Марк Фейгін.

Про це адвокат сказав в коментарі Радіо Свобода.

«Не варто на це очікувати швидко – Агеєва затримали зі зброєю в руках під Луганськом, має відбутися слідство, має відбутися суд, який винесе вирок і з’явиться можливість процесуальних процедур, які ми називаємо обміном, а фактично це взаємне помилування. Таким чином вирішення питання двох доль: з одного боку – військовослужбовця Агєєва, якщо його помилує президент Порошенко, і, наприклад, мого підзахисного Сущенка, якого міг би помилувати після суду Путін», – розповів Фейгін.

Він зауважив, що історія з Агеєвим стала публічною і схожа на історію росіян Олександра Александрова і Євгена Єрофеєва, яких обміняли на Надію Савченко.

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Як повідомляв УНІАН, російський контрактник Агєєв був затриманий українськими військовими у складі ДРГ бойовиків, яка була знешкоджена 24 червня під Жолобком Луганській області. Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.

Розвідник Агєєв 1995 року народження потрапив у полон 24 червня у результаті зіткнення бійців 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ і розвідгрупи бойовиків «ЛНР».

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Віктор Агєєв в минулому році начебто «звільнився в запас».