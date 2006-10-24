Тимошенко назвала найстрашніший злочин за останні 10 років

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО виступає за притягнення до відповідальності осіб, які домовились про поставки російського газу в Україну через компанію «РосУкрЕнерго». Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Верховній Раді після зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що українські національні інтереси “брутально “здали” на початку 2006 року, коли було підписано угоди з компанією «РосУкрЕнерго» про постачання російського газу. Таким чином було розірвано зв’язки між вартістю транзиту російського газу територією України і отриманням нашою державою російського газу. «Той, хто це зробив, буде відповідати перед народом України і перед законом, тому що такого злочину за останні 10 років не було», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла, що одразу після приходу БЮТ до влади будуть названі прізвища цих осіб. На її переконання, сьогодні немає різниці 130 чи 95 доларів за тисячу кубометрів газу платить Україна за газ, оскільки було зраджено українські національні інтереси в енергетичній сфері.

Також вона пообіцяла, що найближчим часом проведе прес-конференцію, присвячену «втраті української газотранспортної системи».

Як повідомляв УНІАН, 4 січня 2006 року «Нафтогаз України», «Газпром» і «РосУкрЕнерго» підписали угоду про поставки газу в Україну. Поява «РосУкрЕнерго» як постачальника газу в Україну викликала безліч нарікань в українському політикумі через звинувачення в непрозорості діяльності цієї компанії.

Раніше лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що, за її даними, відношення до «РосУкрЕнерго» мають екс-голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій БОЙКО (на сьогодні – міністр палива та енергетики України – УНІАН), перший заступник голови правління «Нафтогазу» Ігор ВОРОНІН і бізнесмен Семен МОГИЛЕВИЧ.