Справа Януковича-Клименка: у ГПУ розповіли про виграні судові розгляди

У Генеральній прокуратурі України заявляють, що військові прокурори виграли майже 260 судових розглядів у провадженні щодо злочинної організації екс-президента України Віктора Януковича, екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Як повідомили у прес-службі ГПУ, під час розслідування діяльності злочинної організації, яка збагачувалася через схему незаконного ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, прокурори Головної військової прокуратури взяли участь у розгляді 258 клопотань в судах щодо заходів забезпечення кримінального провадження.

Читайте такожСправа Клименка: партнери колишнього міністра пішли на угоду зі слідством - Матіос

"Найбільша їх кількість (163) стосувалася накладення арешту на майно підозрюваних. Усі клопотання задоволено. На даний час арештовано рухомого і нерухомого майна на 900 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зауважили, що сторона захисту підозрюваних оскаржувала судові рішення про накладення арешту на майно та намагалась його повернути."Суди першої та апеляційної інстанції визнають позицію військової прокуратури законною та обґрунтованою, і вже 31 раз відмовили захисникам в задоволенні клопотань про скасування арешту на майно та його неповернення", - констатували у прокуратурі.

У відомстві додали, що арешт майна у кримінальному провадженні зі збитками у майже 96 млрд грн необхідний для забезпечення подальшої можливості відшкодування збитків, завданих державі скоєними злочинами.

Як нагадали в ГПУ, Янукович разом із Клименком за участі керівного складу податкових обласного та районного рівня організували та забезпечили незаконну діяльність так званих "податкових майданчиків" або "програмних підприємств", які протягом 2011-2014 років стали інструментами незаконного та контрольованого ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки на користь керівника та членів злочинної організації.