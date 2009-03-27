Ющенко заздалегідь попередив ВР, які закони не підпише

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не підпише закон про дозвіл Аграрному фонду купувати пальне або сільськогосподарську техніку в разі його ухвалення Верховною Радою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що головним завданням Аграрного фонду є формування ціни на аграрному ринку через ринкові засоби. У той же час сьогодні лунають пропозиції дозволити фонду закупівлю енергоносіїв, техніки для потреб села.

В.ЮЩЕНКО сказав, що хоче відразу попередити, що не підпише жодного закону, який орієнтуватиме Аграрний фонд займатися іншими питаннями, які йому не дозволяє статут.

«Ми знову готуємо школу для неука, щоб через помилки, які будуть коштувати державі мільярди гривень, він навчився ринковій економіці. Ще раз підкреслюю – були такі прем’єри, які фарбували бензин, були такі прем’єри, які на два мільярди тодішньої валюти закуповували російські комбайни, ще можу пригадати три-чотири проекти, які канули в Лету», - сказав Президент, додавши, що це намагання встановити ручне управління в аграрному секторі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує розширити функції Аграрного фонду України, надавши йому дозвіл проводити закупівлі дизельного палива і мінеральних добрив.

Про це сказано в проекті змін до Закону «Про державний бюджет України на 2009 рік», поданий урядом на розгляд Верховної Ради (№4266 від 25 березня).

Згідно з документом, дозвіл на проведення таких операцій надається у виняткових випадках. При цьому вказана продукція може купуватися тільки у вітчизняних виробників для подальшої реалізації вітчизняним товаровиробникам.

Довідка УНІАН. Аграрний фонд, створений згідно з постановою уряду №543 від 6 липня 2005 року, є уповноваженою державною установою з реалізації цінової політики в агропромисловому секторі й відноситься до сфери управління Міністерства аграрної політики.

Цінове регулювання на ринку Аграрний фонд здійснює шляхом фінансових або товарних інтервенцій, купуючи або реалізовуючи продукцію.