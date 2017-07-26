Посол України закликав сенатора Сасса підтримати надання Україні летального озброєння

Посол України в США Валерій Чалий закликав сенатора від Республіканської партії Бенджаміна Сасса підтримати надання Україні летального озброєння.

Як йдеться у повідомленні на сайті посольства України в Сполучених Штатах, Чалий ознайомив сенатора з актуальною ситуацією на тимчасово окупованих Росію територіях Донбасу та Криму.

"Валерій Чалий звернувся до Сенатора Сасса як члена Комітету Сенату з питань збройних сил з проханням підтримати ухвалення Сенатом США законодавчих рішень щодо посилення американської допомоги Україні у сфері оборони та безпеки. При цьому було також підкреслено важливість якнайшвидшого надання нашій державі летальних озброєнь оборонного характеру, що стало б ефективним стримуючим чинником подальшої агресії РФ", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань України Курт Волкер заявив, що Вашингтон активно розглядає питання щодо надання зброї для боротьби проти проросійських бойовиків на Донбасі.

Кремль в особі речника президента Росії Дмитра Пєскова у відповідь на слова Волкера наголосив, що «будь-які дії, що провокують напруженість на лінії зіткнення в Донбасі, будуть віддаляти врегулювання конфлікту на сході України».

Своєю чергою Волкер відповів, що можливі поставки зброї до України для захисту від російської агресії не можуть спровокувати Росію, бо вона вже зосередила на окупованій частині української території великий військовий контингент.