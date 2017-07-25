Вашингтон активно розглядає питання щодо надання Україні зброї – спецпредставник США

Новий спецпредставник США зі справ України Курт Волкер заявив, що Вашингтон активно розглядає питання, чи надсилати зброю для боротьби проти проросійських бойовиків на Донбасі.

Як розповів Волкер BBC, озброєння українських урядових сил може змінити підхід Москви і він не вважає такий крок провокаційним.

"Оборонне озброєння, що дозволило б Україні захистити себе і, наприклад, вивести танки, фактично допоможе зупинити російську загрозу щодо України", – сказав Волкер у інтерв'ю BBC.

"Я не буду знову прогнозувати, як ми підемо далі, це питання для подальшого обговорення та прийняття рішень, але я думаю, що аргумент про те, що це буде провокаційним для Росії або заохоченням України, є невірним", - додав він, коментуючи питання надання Україні зброї.

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Він зазначив, що успіх у встановленні миру на сході України потребує того, що він назвав новим стратегічним діалогом з Росією.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Волкер відвідав Донбас, де він зазначив: у США розуміють, що на сході України відбувається російська агресія.

"Ми бачили, що сталося. Ми розуміємо, у який спосіб цей конфлікт розпочався, ми розуміємо, у який спосіб цей конфлікт сьогодні контролюється. І саме тому це важливо, якщо Сполучені Штати стануть більш задіяними. І ми намагаємося знайти спосіб, аби змінити стратегічні перспективи з метою того, щоб прийняти інші рішення і перейти до того, щоб побачити відновлення української території", - додав він.