Міграційна служба підтвердила: Саакашвілі втратив українське громадянство - ЗМІ

Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михаїл Саакашвілі втратив українське громадянство. Цю інформацію підтвердили у Державній міграційній службі України, передає ТСН.

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За інформацією видання, Саакашвілі втрачає громадянство на основі п.2 ст.19 Закону "Про громадянство", а саме – на підставі неправдивих даних, вказаних в анкеті. У документах, які заповнював колишній голова Одеської ОДА було вказано, що він не перебуває під слідством в Україні чи за її межами, проте відомо, що на території Грузії Саакашвілі було заочно заарештовано.

У міграційній службі зазначають, що з приводу громадянства Саакашвілі запит до ГПУ надіслав нардеп Андрій Лозовой, прокуратура звернулась до служби. За запитом Комісія з питань громадянства ухвалила відповідне рішення.

Українське громадянство Саакашвілі надав своїм указом президент України Петро Порошенко наприкінці травня 2015 року. Напередодні отримання українського паспорта його було призначено головою Одеської облдержадміністрації. У грудні 2015 року його позбавили громадянства Грузії.

На посту очільника Одещини Саакашвілі пропрацював півтора року, після чого оголосив про відставку, звинувачуючи президента у недотриманні обіцянок та просуванні на керівні посади у райадміністраціях "старих корупціонерів". Тоді ж колишній президент Грузії оголосив про створення власної політичної сили, з якою піде на вибори в український парламент.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура Грузії двічі офіційно зверталася до української сторони з проханням передати колишнього президента країни Михаїла Саакашвілі і двічі отримали офіційну відмову.

Інформацію про позбавлення його громадянства поширив раніше у середу народний депутат Ігор Мосійчук.