Президент ЄК: гасло "Америка понад усе" не може означати нехтування інтересами Європи

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер наголошує, що нові санкції США можуть завдати шкоди інтересам Євросоюзу в сфері енергетичної безпеки, і тому ЄС готовий вжити заходів у відповідь.

Про це УНІАН поінформували у Представництві Європейського Союзу в Україні.

Зокрема, сказано, що 26 липня 2017 року Колегія комісарів ЄС розглянула питання проекту закону США щодо санкцій проти Росії (“Про протидію російському впливу в Європі та Євразії 2017 року”). Під час засідання члени Колегії заслухали доповіді президента Європейської Комісії Юнкера та віце-президента Юркі Катайнена.

Зазначається, що Єврокомісари висловили особливу занепокоєність можливим впливом цього законопроекту на енергетичну незалежність ЄС. Також підкреслюється, що Палата представників США схвалила текст проекту, який у такому вигляді зберігає безліч занепокоєнь єврокомісарів.

Водночас, зауважується, що законопроект передбачає застосування санкцій проти будь-яких компаній (в тому числі європейських), які братимуть участь у розвитку, технічному обслуговуванні, модернізації чи ремонті трубопроводів, які Російська Федерація використовує для експорту енергоресурсів.

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"Залежно від способу імплементації, законопроект може завдати шкоди енерготранспортній інфраструктурі, що веде до Європи. Зокрема, він може негативно вплинути на обслуговування та модернізацію трубопроводів в Росії, які під’єднано до газотранспортної системи України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, наголошується, що через цей законопроект можуть постраждати проекти з енергетичної диверсифікації ЄС, такі як проект постачання зрідженого природного газу до країн Балтії.

Також, зауважується, що Колегія комісарів підкреслила важливість збереження режиму санкцій проти Росії та їхньої чіткої імплементації. Проте Комісія висловила занепокоєння можливими негативними наслідками цього законопроекту в політичній сфері. В травні під час саміту "Великої сімки" його учасники вкотре зазначили: союзники мають постійно координувати між собою питання встановлення нових санкцій.

“ЄС повністю поважає свої зобов’язання збереження режиму санкцій проти Росії. Проте "Велика сімка" має зберегти єдність з питання санкцій та тісно координувати свої дії. Без цього важко буде забезпечити повну імплементацію Мінських угод. Це - ключова ціль. Вона має бути спільною як для ЄС, так і для США. Законопроект США може привести до непередбачених побічних наслідків, які завдадуть шкоди інтересам ЄС в сфері енергетичної безпеки”, - сказав президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Він підкреслив, що у зв’язку з цим сьогодні Єврокомісія прийняла таке рішення: “Якщо наші занепокоєння не буде враховано достатньою мірою, ми готові вжити відповідних заходів вже протягом кількох днів. Гасло “Америка передусім” не може означати нехтування інтересами Європи”.

Разом з тим, сказано, що ЄС повідомляє про свої занепокоєння через всі дипломатичні канали з США та їхніх партнерів.

“Європейська Комісія продовжує слідкувати за активним законодавчим процесом в США та подальшою імплементацією цього закону. Єврокомісія діятиме швидко, якщо це буде необхідно”, - додали в Представництві ЄС.