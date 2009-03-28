За одночасні дострокові вибори Президента та ВР Рада проголосує?
Литвин пропонує ПР внести проект
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запропонував фракції Партії регіонів внести на розгляд ВР проект постанови про одночасні дострокові президентські і парламентські вибори.
Про це він сказав в ефірі “Свободи на Інтері”.
За його словами, «за такий спарений підхід Верховна Рада проголосує». На думку В.ЛИТВИНА, заяви Партії регіонів свідчать про те, що «сподобались вибори в Тернополі (йдеться про вибори до обласної ради – УНІАН), то треба повести країну ще на одні дочасні вибори і закріпити цей результат».
В.ЛИТВИН звинуватив, зокрема Партію регіонів, у тому, що результати виборів у Тернополі були сфальсифіковані. За його словами, «не можуть результати досліджень (йдеться про соціологічні дослідження – УНІАН) різнитися у п’ять і більше разів від фактичного результату (йдеться про те, що під час виборів, зокрема, Партія регіонів отримала майже 10%, у той же час соціологічні дослідження показували низький результат – УНІАН)».
Говорячи про акції протесту, які організовує Партія регіонів, В.ЛИТВИН зазначив: «У нас люди, які володіють ледь не половиною країни, страйкують, проти кого страйкуємо?» За його словами, самі власники підприємств не можуть організувати роботу колективу і не можуть соціально забезпечити своїх працівників.