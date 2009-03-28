За одночасні дострокові вибори Президента та ВР Рада проголосує?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запропонував фракції Партії регіонів внести на розгляд ВР проект постанови про одночасні дострокові президентські і парламентські вибори.

Про це він сказав в ефірі “Свободи на Інтері”.

За його словами, «за такий спарений підхід Верховна Рада проголосує». На думку В.ЛИТВИНА, заяви Партії регіонів свідчать про те, що «сподобались вибори в Тернополі (йдеться про вибори до обласної ради – УНІАН), то треба повести країну ще на одні дочасні вибори і закріпити цей результат».

В.ЛИТВИН звинуватив, зокрема Партію регіонів, у тому, що результати виборів у Тернополі були сфальсифіковані. За його словами, «не можуть результати досліджень (йдеться про соціологічні дослідження – УНІАН) різнитися у п’ять і більше разів від фактичного результату (йдеться про те, що під час виборів, зокрема, Партія регіонів отримала майже 10%, у той же час соціологічні дослідження показували низький результат – УНІАН)».

Говорячи про акції протесту, які організовує Партія регіонів, В.ЛИТВИН зазначив: «У нас люди, які володіють ледь не половиною країни, страйкують, проти кого страйкуємо?» За його словами, самі власники підприємств не можуть організувати роботу колективу і не можуть соціально забезпечити своїх працівників.