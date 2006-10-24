Вибори лідера оновленої Нашої України будуть нелегкими

Голова Рівненської облдержадміністрації Віктор МАТЧУК, який також є головою обласної організації партії “Народний Союз «Наша Україна», прогнозує нелегкі вибори нового лідера оновленої “Нашої України” під час другого етапу ІІІ з’їзду партії.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу з приводу першого етапу ІІІ з’їзду НСНУ він зазначив, що вибори партійного лідера будуть нелегкими, одностайності у цьому питанні не буде. Тому В.МАТЧУК не виключив, що голову “Нашої України” 11 листопада доведеться обирати шляхом таємного голосування.

Він не назвав кандидатів на посаду майбутнього голови оновленої «Нашої України», хоча найбільше у цьому контексті згадував прізвище Юрія ЄХАНУРОВА. Губернатор також зазначив, що рівненська облорганізація «Нашої України» ще не має чіткої думки щодо кандидатури на цю посаду.

В.МАТЧУК також зазначив, що «тіло партії є здоровим, потрібно лише змінити її керівництво, принципи функціонування». Він також вважає, що НСНУ не потрібна опозиційність заради опозиційності. Рівненський губернатор висловив думку, що фракція «Нашої України» у парламенті може вступити до антикризової коаліції лише тоді, якщо «антикризовики» підтримають європейський вибір України та її вступ до СОТ.