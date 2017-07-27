Прихильники Саакашвілі вимагають від АП показати указ про позбавлення Саакашвілі громадянства

У Києві на перехресті вулиць Банкова та Інститутська майже 70 прихильників партії "Рух нових сил" проводять мітинг з вимогою показати указ президента Петра Порошенка про позбавлення колишнього президента Грузії та екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі українського громадянства. Як передає кореспондент УНІАН, учасники зібрання тримають у руках державні прапори.

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За словами організаторів акції, ніхто не збирається штурмувати кордон правоохоронців, які заблокували та перекрили вулицю Банкову в напрямку будівлі Адміністрації президента. Перед АП близько 200 нацгвардійців та поліцейських вишикувалися у чотири ряди. Вони одягнені у бронежилети і мають при собі захисні шоломи.

Учасники акції вимагають, щоб представники АП показали документ, який би засвідчував, що Саакашвілі позбавлено українського громадянства.

Вони вважають, що позбавлення Саакашвілі громадянства є незаконним. "Це обман. Так не повинні вчиняти з жодним громадянином. Не важливо, чи це Саакашвілі. Кожен громадянин має право на захист, щоб він був впевнений, що він може приїхати в країну, громадянином якої він був вчора, і сьогодні піти до суду та оскаржувати ті підстави, які є в тих документах, щоб відновити свої права", - сказав у коментарі УНІАН один з мітингувальників.

Учасники акції час від часу виступають з мегафону. Вони кажуть, що готові відстоювати права людей, якщо вони порушуються.

Водночас на акції присутні противники Саакашвілі. Один з них з мегафону заявив, що організатори мітингу вводять людей в оману. Ці слова прихильники Саакашвілі зустріли з негативом та змусили опонента припинити свій виступ.

Як стверджують організатори акції, представники АП вже виходили до них і сказали, що "нічого не знають". Проте вони продовжують чекати на пояснення від АП. Трансляцію з пікету веде Politeka.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 липня, в АП повідомили, що президент Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

Політик, в свою чергу, заявив, що у нього лише одне громадянство – українське. «Зараз мене хочуть змусити отримати статус біженця. Цього не буде! Я не збираюсь ніде лишатися і отримувати якийсь статус! Я буду домагатись законного права повернутись в Україну!» - сказав Саакашвілі.

Згодом на Майдані Незалежності у Києві представники партії Саакашвілі “Рух нових сил” та громадські активісти провели акцію проти позбавлення лідера політичної сили громадянства України. Потім вони збиралися піти до АП з вимогою оприлюднення відповідного указу.