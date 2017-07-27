Саакашвілі має намір оскаржити позбавлення українського громадянства в суді - адвокат

Захист політика Міхеіла Саакашвілі оскаржить в Апеляційному суді указ президента України про позбавлення його українського громадянства.

Про це заявив адвокат Саакашвілі Павло Богомазов під час віче на Майдані Незалежності в Києві, повідомляє «112.ua».

«Коли буде визначена дата засідання, прийдіть до суду і підтримайте», - сказав адвокат.

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За його словами, для того, щоб подати позов, захисту Саакашвілі спочатку потрібно отримати указ президента про позбавлення громадянства.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України екс-президента Грузії, лідера «Рух нових сил» Саакашвілі.

Саакашвілі, в свою чергу, заявив, що у нього лише одне громадянство – українське.

«Зараз мене хочуть змусити отримати статус біженця. Цього не буде! Я не збираюсь ніде лишатися і отримувати якийсь статус! Я буду домагатись законного права повернутись в Україну!» - додав він.