Президент змінив представника України при ОЧЕС

Президент Петро Порошенко звільнив Василя Боднара з посади представника України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) і призначив на цю посаду генконсула в Стамбулі Олександра Гамана.

Про це йдеться у відповідних указах глави держави.

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«Звільнити Боднара Василя Мироновича з посади представника України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва за сумісництвом», - наголошується в №201/2017.

«Призначити генерального консула України в Стамбулі Гамана Олександра Віталійовича представником України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва за сумісництвом», - зазначається в тексті наступного указу №202/2017.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Україна почала головувати в Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), змінивши на посту Туреччину.

Довідка УНІАН. Організація Чорноморського економічного співробітництва— субрегіональне об'єднання 12 країн Чорноморського регіону (Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина, а також Україна). Організація була створена з метою тісного економічного співробітництва країн-учасниць, вільного пересування товарів, капіталів, послуг і робочої сили і інтеграція економік цих країн в світову економічну систему. Штаб-квартира організації розташована в Стамбулі.