Російська агресія проти України є викликом для всіх чорноморських країн – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що анексія Росією Криму та її агресія на Донбасі є викликом для всього Чорноморського регіону та викликом глобальній безпеці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час урочистої церемонії відкриття Стамбульського парку в Одесі.

«Три роки тому агресор Росія підірвала всі устої як світового, так і регіонального порядку, розв’язавши незаконну цинічну анексію Криму та агресію проти мирної України на сході нашої держави. Така політика Кремля є викликом, викликом не лише суверенітету, територіальній цілісності і незалежності нашої держави, це виклик глобальній безпеці, виклик Туреччині, виклик для всіх чорноморських країн», - наголосив президент.

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«Я дуже вдячний Туреччині та її керівництву за тверду і непорушну позицію підтримки нашого суверенітету і територіальної цілісності. Неодноразово цю позицію наголошував мій друг і великий друг України, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, у тому числі останній раз під час 25-го саміту ОЧЕС (Організація Чорноморського економічного співробітництва), який днями відбувся в Стамбулі», - сказав Порошенко.