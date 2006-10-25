Затулін продовжує рватися в Україну

Депутат Державної Думи Ради федерації Росії Костянтин Затулін оскаржив 24 жовтня в Апеляційному суді Києва рішення Шевченківського районного суду про заборону його в`їзду до України.

Про це повідомив адвокат Затуліна Андрій Федур.

У своїй скарзі Затулін просить відмінити рішення Шевченківського райсуду про визнання законним ухвали Служби безпеки України про заборону Затуліну в`їжджати до України, а також визнати рішення суду таким, що не відповідє процесуальним нормам українського законодавства.

Як повідомлялося, на початку жовтня Шевченківський райсуд Києва залишив в силі заборону СБУ на в`їзд Затуліна до України.

Позивач просив суд визнати незаконним і відмінити ухвалу про заборону в`їзду до України, а також зобов`язати СБУ опублікувати рішення суду в засобах масової інформації.

Україна 3 червня заборонила в`їзд Затуліну.

Обком