Голова Верховного суду Романюк знявся з конкурсу до нового ВСУ

Чинний голова Верховного суду Ярослав Романюк знявся з конкурсу до нового Верховного суду. Відповідну заяву під час пленарного засідання зачитала Вища кваліфікаційна комісія суддів, повідомляє Радіо Свобода.

«Прошу припинити мою участь у зазначеному конкурсі, оскільки я маю намір подати заяву про відставку», – зачитав голова комісії Сергій Козьяков заяву Романюка.

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У момент, коли принесли заяву Ярослава Романюка, вже зачитували рейтинг кандидатів і було оголошено, що Романюк перебуває у ньому на 25-му місці із 724,5 балами.

Комісія заяву Романюка задовольнила і припинила його участь.

Як пише Радіо Свобода, раніше під час тестування журналісти програми «Схеми» помітили, що нинішній голова Верховного суду України Ярослав Романюк просто під час написання письмової роботи виходив у коридор, щоб дати вказівки охороні, поспілкуватися із членом Вищої кваліфікаційної комісії та щось попити. Вже після іспиту журналісти з’ясували, що голові нинішнього Верховного суду України дісталося завдання, яке було схоже із тим, яке він міг особисто ухвалювати як суддя торік.

Раніше УНІАН повідомляв, що голову Верховного суду часів Януковича Ярослава Романюка, який і нині очолює цей суд, Вища кваліфікаційна комісія суддів України за результатами співбесіди визнала достатньо доброчесним, щоб увійти в оновлений Верховний суд.