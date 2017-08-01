МЗС вважає нікчемними заплановані Кремлем псевдовибори в окупованому Севастополі

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з намаганнями Кремля організувати у тимчасово окупованому Севастополі псевдовиборчі процеси та інші незаконні дії, зокрема через незаконне затвердження переліку і меж виборчих дільниць.

Як наголошується у коментарі МЗС, чергова спроба держави-окупанта поширити своє національне законодавство на територію суверенної України є грубим порушенням норм міжнародного права і законодавства України.

«Україна не визнає будь-які інші «виборчі процеси», які Кремль проводить на тимчасово окупованій території, і вважає їх нікчемними за своєю суттю та змістом», - підкреслили у відомстві.

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У міністерстві нагадали, що відповідно до статті 9 закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом України.

МЗС закликає всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані установи не визнавати будь-які псевдовиборчі процеси, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, утриматися від будь-яких кроків, що може розглядатися як привід для легітимізації незаконних виборів, а також посилити тиск на Росію з метою припинення нею агресії проти України та початку процесу деокупації Криму.

*** Москва запланувала 10 вересня провести в окупованому Севастополі вибори «губернатора».