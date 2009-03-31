Ющенко назвав цифру, яку «старанно приховують»

Валовий внутрішній продукт України в січні-лютому 2009 року впав на 25-30 відсотків. Про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи зі щорічним посланням до Верховної Ради України (при цьому він не уточнив, чи це динаміка показника з початку року, чи за січень-лютий 2009 року порівняно з аналогічним періодом минулого року - УНІАН).

"Ми виявилися не готовими зустріти кризу. Її перший удар став болючим і важким... Ми позбулися зовнішніх ринків, на які припадало 60% українського експорту, – від цих ринків залежала майже вся наша валютна виручка. Наслідком цього стало уповільнення зростання ВВП у 2008 році до 2,1 відсотка... й нищівне скорочення на 25-30 відсотків за підсумками січня-лютого поточного року", - сказав В.ЮЩЕНКО.

"Називаю ці дані, незважаючи на те, що їх старанно приховують", - додав Президент.

У Державному комітеті статистики агентству УНІАН відмовилися коментувати цифри зниження ВВП у січні-лютому, озвучені Президентом України, нагадавши, що тепер показник ВВП розраховується на щоквартальній основі.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Рахункової палати, спад реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за січень-лютий ц.р. становив 20%.

На початку 2009 року Державний комітет статистики України у зв`язку з переходом на міжнародні стандарти відмовився від практики публікації щомісячних даних із розрахунку ВВП на користь подачі щоквартальних звітів. Водночас, Держкомстат щомісячно публікує дані щодо динаміки окремих видів економічної діяльності.

З початку 2009 року Департамент економічного аналізу та прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком із початку року). Для розрахунку зазначеного показника використовуються дані щодо динаміки видів економічної діяльності, що становлять понад 40% ВВП.

Згідно з наданими останніми даними, в лютому ц.р. продовжилося істотне падіння індексу виробництва базових галузей із незначним його уповільненням - до 29,9% (у річному обчисленні) порівняно з 32% у січні 2009 року.

У січні-лютому 2008 року зростання ВВП порівняно з аналогічним періодом 2007 року становило 5,8%.