Луценко пообіцяв екстрадувати Саакашвілі, якщо цього вимагатиме Грузія - журналіст

Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв екстрадувати екс-главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі в Грузії після його прибуття в Україну. Про це повідомив журналіст Микола Фельдман на своїй сторінці в Facebook.

Таку обіцянку глава ГПУ зробив під час зустрічі з блогерами 1 серпня. Луценко підкреслив, що у нього не буде іншого виходу.

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При цьому в коментарях також присутня на зустрічі з генпрокурором блогер Катерина Золотарьова уточнила, що Луценко не говорив про негайної екстрадиції Саакашвілі.

«Він сказав, що якщо грузини ще раз зроблять запит, тоді за законом він це зробить. А не що він збирається екстрадувати його сам прямо зараз», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко видав указ, яким Саакашвілі позбавив громадянства України. В АП пояснили, що припинення громадянства пов'язано з подачею Саакашвілі недостовірної інформації при оформленні українського громадянства.