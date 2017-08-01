ЗМІ опублікували документ про позбавлення Саакашвілі громадянства України

ЗМІ показали указ президента Петра Порошенка про позбавлення українського громадянства екс-президента Грузії і колишнього глави Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі.

Документ №196/2017 був підписаний 26 липня, передає "Обозреватель", у розпорядженні якого він опинився.

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У ньому сказано, що Саакашвілі був позбавлений громадянства України відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статей 17 і 19 Закону "Про громадянство України".

Крім екс-президента Грузії, в указі Порошенка сказано про позбавлення громадянства України ще семи осіб.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко видав указ, яким позбавив Саакашвілі громадянства України. В АП пояснили, що припинення громадянства пов'язано з поданою Саакашвілі недостовірною інформацією при оформленні українського громадянства.