ЗМІ опублікували документ про позбавлення Саакашвілі громадянства України

11:49, 01 серпня 2017
Політика
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В указі Порошенка також сказано про позбавлення громадянства України ще семи осіб, крім Саакашвілі.

Михаїл Саакашвілі / REUTERS

ЗМІ показали указ президента Петра Порошенка про позбавлення українського громадянства екс-президента Грузії і колишнього глави Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі.

Документ №196/2017 був підписаний 26 липня, передає "Обозреватель", у розпорядженні якого він опинився.

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У ньому сказано, що Саакашвілі був позбавлений громадянства України відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статей 17 і 19 Закону "Про громадянство України".

Крім екс-президента Грузії, в указі Порошенка сказано про позбавлення громадянства України ще семи осіб.

фото obozrevatel.com

Як повідомляв УНІАН, 27 липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко видав указ, яким позбавив Саакашвілі громадянства України. В АП пояснили, що припинення громадянства пов'язано з поданою Саакашвілі недостовірною інформацією при оформленні українського громадянства.

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Теги: #Саакашвілі позбавили українського громадянства#громадянство Саакашвілі#документ про позбавлення громадянства