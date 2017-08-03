Україна на Радбезі ООН: Росія продовжує постачати зброю на Донбас

Українська делегація на засіданні Радбезу ООН нагадала, що терористичні організації на Сході України отримують зброю з РФ.

Текст заяви опублікований на сайті Постійного Представництва України в ООН, передає Українська правда.

"Міжнародний режим, покликаний припинити поставки зброї терористам, стикається з проблемою, коли держави, які повинні його дотримуватися, насправді порушують свої міжнародні зобов'язання і обіцянки", - йдеться в заяві.

Українська делегація зазначила, що одним з таких найбільш красномовних випадків в наш час є триваючий потік на окуповані території на сході України всіх видів систем зброї з сусідньої держави.

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"Більше 400 бойових танків, 840 бронетранспортерів, 200 багаторазових ракетних комплексів, 730 артилерійських систем і 400 одиниць ППО було надано терористичним організаціям", - підкреслюється в заяві.

Україна нагадала, що ця зброя була використана для безлічі терористичних атак, в тому числі, катастрофи рейсу MH17 малайзійських авіаліній над Донбасом.

"Як терористичні організації в Україні отримували зброю, кількість якої часто перевершує запаси озброєнь багатьох держав на європейському континенті? Або чому у терористів не закінчується паливо і боєприпаси?", - поставила риторичне запитання українська делегація в ООН.