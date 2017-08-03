Україна на Радбезі ООН: Росія продовжує постачати зброю на Донбас
Російська зброя на Донбасі була використана для безлічі терористичних атак.
Українська делегація на засіданні Радбезу ООН нагадала, що терористичні організації на Сході України отримують зброю з РФ.
Текст заяви опублікований на сайті Постійного Представництва України в ООН, передає Українська правда.
"Міжнародний режим, покликаний припинити поставки зброї терористам, стикається з проблемою, коли держави, які повинні його дотримуватися, насправді порушують свої міжнародні зобов'язання і обіцянки", - йдеться в заяві.
Українська делегація зазначила, що одним з таких найбільш красномовних випадків в наш час є триваючий потік на окуповані території на сході України всіх видів систем зброї з сусідньої держави.
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"Більше 400 бойових танків, 840 бронетранспортерів, 200 багаторазових ракетних комплексів, 730 артилерійських систем і 400 одиниць ППО було надано терористичним організаціям", - підкреслюється в заяві.
Україна нагадала, що ця зброя була використана для безлічі терористичних атак, в тому числі, катастрофи рейсу MH17 малайзійських авіаліній над Донбасом.
"Як терористичні організації в Україні отримували зброю, кількість якої часто перевершує запаси озброєнь багатьох держав на європейському континенті? Або чому у терористів не закінчується паливо і боєприпаси?", - поставила риторичне запитання українська делегація в ООН.