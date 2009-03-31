Медведєв: РФ не виділить кредит "неслухняній" Україні

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що Росія не виділить Україні кредит, якщо не будуть враховані її інтереси в питаннях енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ в Берліні, що транслювалася в прямому ефірі російським інформаційним каналом «Вести».

«Якщо наші українські партнери вважають для себе правильним продовжити цей діалог без участі Росії, ми, звичайно, для себе робитимемо певні висновки - і вони були зроблені. Я маю (на увазі) перенесення міжурядових консультацій РФ і України і ухвалення інших рішень, про які просять нас українські колеги», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Українські колеги просять нас багато про що – грошей просять дати, наприклад. Як же можна давати в такій ситуації гроші, якщо ми не можемо домовиться щодо одного з істотних питань. Все це враховуватимемо», - наголосив Президент Росії.

Як повідомлялося, 23 березня на конференції в Брюсселі Україна підписала з Євросоюзом спільну декларацію, що стосується модернізації газотранспортної системи.

У відповідь російська делегація залишила інвестиційну конференцію, заявивши, що Росію, по суті, виключили з обговорення цього важливого питання.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО заявив, що підписана 23 березня в Брюсселі декларація про модернізацію української газотранспортної системи є недружнім кроком стосовно Росії з боку України і ЄС.