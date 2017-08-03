Суд над Януковичем: прокурори викликають свідком екс-представника України в ООН Сергеєва

Адвокат екс-президента Віктора Януковича просить додатковий час на ознайомлення зі справою, а прокурори – викликати в суд свідка Сергеєва, екс-представника України в ООН. Як передає кореспондент УНІАН, адвокат Віталій Мешечок на засіданні Оболонського райсуду Києва з розгляду по суті справи про державну зраду Януковича заявив клопотання про додатковий час на ознайомлення з матеріалами справи.

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Прокурори виступили проти цього, заявивши, що він уже мав час на ознайомлення.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко зазначив, що місяць - то забагато часу, тим більше, що матеріали у непрочитаних адвокатом томах дублюються.

Своєю чергою, прокурори заявили клопотання про зміну порядку дослідження доказів, щоби почати із заслуховування колишнього представника України при Організації Об'єднаних Націй (2007-2015 рр.) Юрія Сергеєва, який нині проживає у США. За даними сторони обвинувачення, у серпні Сергеєв буде в Україні. Прокурори просять викликати Сергеєва в суд на 15 серпня.

Суд погодився призначити засідання на 14:00 15 серпня для допиту Сєргєєва, а також дав адвокату тиждень на ознайомлення зі справою.

Наступне судове засідання призначене на 10 серпня. О 10:00 в суді почнуть вивчати письмові докази у справі. Сьогоднішнє засідання на цьому завершилося.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.