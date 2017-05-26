Матіос запевняє, що прокуратура не має намірів переслідувати адвокатів Януковича

Заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос запевняє, що прокуратура не має намірів якимось чином перешкоджати адвокатам екс-президента Віктора Януковича або переслідувати їх.

Про це Матіос написав на своїй сторінці у Facebook.

"Поки надумана інформація адвокатів Януковича не потрапила до чесних ЗМІ, скажу на випередження: весь захист і кожен адвокат біглого президента можуть спатоньки спокійно. Прокурорам байдуже, хто захищатиме та виправдовуватиме злочини Януковича. У плани сторони обвинувачення не входить відсторонення його адвокатів від участі у кримінальному провадженні", - написав Матіос.

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"А от самому гостинно перебуваючому у Росії добродію Януковичу варто потурбуватися тим, що так би мовити "стратегія" його адвокатів зведена до продукування низькопробних матеріалів з посиланням на невідомі конспірологічні джерела, замість юридичного захисту клієнта", - продовжив прокурор.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

Підготовче засідання у кримінальному провадженні про вчинення Януковичем держзради має відбутися 29 травня.

23 травня у ГПУ повідомили, що наразі Януковичу повідомлено про підозру у чотирьох кримінальних провадженнях, у трьох провадженнях триває досудове розслідування і до суду передана одна справа (про вчинення держзради).