Майно Насірова було заарештовано ще у березні – адвокат

15:09, 07 серпня 2017
Політика
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Захисники Насірова знайомляться з матеріалами провадження, всього у справі - 237 томів. 

Слідчі дії по справі Насірова завершено / фото УНІАН

Захист відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова вже вивчив близько десятої частини матеріалів кримінального провадження.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з адвокатів Насірова Олександр Лисак.

"Слідчі дії по справі завершено. Ми зараз знайомимося з матеріалами провадження. У справі 237 томів. За тиждень ми ознайомилися з 27 томами, тобто в нас десь виходить по 4 томи в день", - сказав він.

Лисак також зауважив, що майно Насірова було заарештовано ще у березні.

Довідка УНІАН. 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

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Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитки у розмірі близько 2 млрд грн.

Солом'янський райсуд 8 березня обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова після внесення застави було звільнено з-під варти.

27 квітня суд продовжив запобіжний захід йому ще на два місяці - до 26 червня.

Насіров двічі звертався до НАБУ з проханням надати дозвіл на виїзд за межі України, однак йому відмовляли.

26 червня Солом'янський суд Києва продовжив Насірову запобіжний захід ще на два місяці.

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Теги: #справа Насірова#адвокати Насірова#Майно Насірова