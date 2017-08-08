Вторгнення РФ в Грузію зійшло їй з рук: Клімкін закликав зупинити російську агресію
15:40, 08 серпня 2017Політика
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Клімкін заявив, що час відновити грузинський і український суверенітет.
Павло Клімкін / REUTERS
У дев’яту річницю вторгнення РФ у Грузію міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що час зупинити російську агресію. Про це він написав у своєму Twitter.
Клімкін підкреслив, що вторгнення в Грузію зійшло Росії з рук. Після чого Кремль пішов за Україною.
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"9 років тому Росія вторглася в Грузію і їй це зійшло з рук. Потім вони пішли за Україною. Час зупинити російську агресію і відновити грузинський і український суверенітет", - написав він.
9Y ago Russia invaded Georgia and got away with it. Then they went after Ukraine. Time to #StopRussianAggression & restore
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