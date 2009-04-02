СБУ відзначила внесок Церкви у становлення України

Сьогодні в приміщенні Київської Патріархії голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в присутності Святійшого Патріарха Київського і Всієї Русі-України ФІЛАРЕТА вручив відомчі відзнаки ряду священнослужителів Української православної церкви Київського патріархату з нагоди 17-ї річниці створення СБ України.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБУ, при цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив особистий внесок священнослужителів у справу відродження духовних традицій українського народу та наголосив, що неможливо перебільшити значення тієї душпастирської роботи зі зміцнення національної державності і суверенітету України й забезпечення міжконфесійної злагоди в країні, яка проводиться зараз Церквою.

Голова СБУ зазначив, що не піддає сумніву той факт, що органи держбезпеки і надалі продовжуватимуть роботу щодо відновлення історичної правди стосовно репресованого каральними органами СРСР у 30-х роках минулого століття священства православних церков та реалізації ініціатив Президента України щодо сприяння створенню єдиної Помісної православної церкви в нашій державі.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також запевнив присутніх, що завдяки зусиллям спецслужби стосовно розсекречування та оприлюднення усіх раніше недоступних архівних документів, жодного невикритого злочину тоталітарного радянського режиму проти власного народу та його віри не залишиться. За його словами, СБУ розкрила для громадськості та світової спільноти усі наявні в неї архівні матеріали з цієї тематики і закликала до співпраці представників церкви, дослідників, істориків, усіх небайдужих громадян заради відновлення історичної правди.

Крім того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що СБУ і надалі вживатиме активних заходів з припинення спроб контрабандного вивезення релігійних раритетів за межі України та повернення їх Церкві, - зазначається в повідомленні.