Литвин відмовився від трьох міністерських портфелів

Блок Литвина відмовився від можливого представництва у складі уряду.

Про це повідомив лідер парламентської фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ в інтерв`ю газеті «Дело» (№ 53 від 3 квітня 2009 року).

«Дійсно, є рішення фракції, що ми не братимемо політичної участі у формуванні уряду. Але станемо всіляко підтримувати позитивні дії Кабінету міністрів. Хоча нам пропонували дві посади віце-прем`єрів, три крісла міністрів. Але ми дотримуємося рішень фракції й політвиконкому Народної партії», - сказав І.ШАРОВ.

Водночас лідер фракції переконаний, що таке рішення в жодному випадку не є способом уникнути відповідальності за економічну політику. «Володимир ЛИТВИН, прийшовши на посаду спікера, перший заявив, що бере на себе всю відповідальність, і ми його в цьому підтримуємо. Отже говорити про це (про уникнення відповідальності – УНІАН) принаймні нетактовно. Мотивацій багато, але це тема іншого інтерв`ю», - пояснив він.

І.ШАРОВ також спростував інформацію про нібито свій намір очолити Антимонопольний комітет. «Це все не більше ніж чутки», - підкреслив депутат.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 5 лютого заявила про намір посилити кадровий склад уряду. Водночас прем`єр не назвала можливі кадрові заміни у складі Кабміну.

Пізніше Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляла про готовність здійснити кадрові ротації в уряді в разі об`єднання всіх політичних сил парламенту навколо необхідності подолання кризових явищ в економіці.