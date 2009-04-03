Регіонали поламали стіл Льовочкіна у Верховній Раді

Ніяких інцидентів під час нічного чергування фракції Партії регіонів у Верховній Раді не було.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що група депутатів усю ніч чергувала у сесійній залі парламенту.

Водночас він підтвердив факт того, що був поламаний один зі столів у сесійній залі (йдеться про робоче місце депутата від Партії регіонів Сергія ЛЬОВОЧКІНА - УНІАН).

О.ЄФРЕМОВ підтвердив, що така ситуація була, але це відбулося не вночі, а зранку, коли один із депутатів сперся рукою на стіл, і він зламався.