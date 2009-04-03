БЮТ хоче розслідувати «загадкову» смерть власника «Інтера»

Народний депутат України Володимир ПИЛИПЕНКО (фракція БЮТ) зареєстрував у секретаріаті Верховної Ради проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання Ігоря Плужникова й заволодіння невідомими особами його власністю – акціями телекомпанії «Інтер».

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

У свою чергу, газета «Коммерсант-Украина» (№ 58 від 3 квітня 2009 року) нагадує, що головний акціонер телеканалу «Інтер», заступник голови СДПУ(о) І.Плужников помер 22 червня 2005 року в Німеччині від гострого інфекційного гепатиту. Олександр ТУРЧИНОВ, який керував у той час Службою безпеки України, заявляв про готовність СБУ порушити кримінальну справу у випадку, якщо лікарі підтвердять, що погіршення здоров`я І.Плужникова стало наслідком «нетипового отруєння», проте справу не було порушено.

«Коммерсант» також пише, що І.Плужников був головним акціонером телеканалу «Інтер» – йому належав 71% акцій «Української незалежної телекорпорації», співзасновника каналу. Незадовго до його смерті з`явилася інформація про можливий продаж телеканалу бізнесмену Костянтину ГРИГОРИШИНУ, але вже восени 2005 року про купівлю 61% акцій «Інтеру» за 250 млн. дол. заявив Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, який на той момент був віце-президентом російського «Євразхолдингу».

«Проте порядок переходу частки Ігоря Плужникова в телеканалі «Інтер» до інших осіб залишається невідомим. Так, основні угоди про продаж каналу відбувалися під час загострення хвороби, перебування Ігоря Плужникова в комі й відразу після його смерті, що робило неможливою його особисту участь у підписанні документів про продаж частки телеканалу «Інтер», – цитує газета ініціатора створення ВСК В.ПИЛИПЕНКА.

За його словами, графологічна експертиза підпису І.Плужникова в документах купівлі-продажу телеканалу так і не була проведена. «Причини загадкової загибелі І.Плужникова й втрати ним акцій телеканалу «Інтер» й досі залишаються невстановленими», – зазначає він.

У свою чергу, народний депутат Володимир СІВКОВИЧ (фракція Партії регіонів) повідомив, що вже намагався ініціювати розслідування обставин смерті І.Плужникова в 2005 році. «Тоді підставою для запиту в ГПУ стала інформація, одержана мною в Німеччині, про те, що результати аналізів, проведені після смерті Плужникова, показали наявність в його крові барбітуратів обсягом, що у 50 разів перевищує допустиму норму. Причому ці речовини вкололи на території України», – сказав депутат.

За словами В.СІВКОВИЧА, оригінал документа з результатами аналізів знаходився у дружини І.Плужникова Світлани. Втім, ГПУ, провівши дослідчу перевірку, підстав для порушення кримінальної справи тоді не знайшла. «Зараз матеріали тієї перевірки знаходяться особисто у генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, причому він забрав їх собі недавно, буквально кілька днів тому», – цитує В.СІВКОВИЧА видання «Коммерсант».

Представники Партії регіонів не виключають, що за допомогою створення ТСК юристи БЮТ надалі спробують добитися перегляду законності укладення угоди про купівлю-продажі телеканалу. «Враховуючи, що в Раді зараз багато тих, кого називають головними рейдерами, цілком можливо, що вони мають пряме відношення й до створення ТСК, як до способу проведення рейдерского захоплення», – припустила народний депутат Інна БОГОСЛОВСЬКА (фракція Партії регіонів).

Як повідомляв УНІАН, 23 січня в ефірі програми «Свобода на Інтері» в той час ще голова Державної митної служби України В.ХОРОШКОВСЬКИЙ повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО особисто домовлялася з ним про продаж каналу «Інтер».

24 січня глава уряду висловила думку, що телеканал «Інтер» має перейти до іноземного інвестора, щоб позбавитися корупційного впливу одного із засновників компанії «РосУкрЕнерго» бізнесмена Дмитра ФІРТАША.

«Я вельми зацікавлена, щоб у країні була свобода слова. Й тому я вважаю, що потрібно знайти нормального інвестора для каналу «Інтер». Зрозуміло, що партія «Батьківщина» не може бути покупцем, тому що ми не маємо таких грошей. Але потрібно знайти нормального іноземного інвестора, який би придбав телеканал «Інтер» і позбавив його від корупційного впливу пана ФІРТАША», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, саме на цю тему вона проводила переговори з одним із власників телеканалу В.ХОРОШКОВСЬКИМ.