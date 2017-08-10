У судді Вищого адмінсуду провели обшук у справі про незаконне збагачення – Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що детективи Бюро провели обшук у в кабінеті судді Вищого адміністративного суду Олега Голяшкіна у справі про незаконне збагачення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник повідомив сьогодні під час прес-конференції в Києві.

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«З приводу обшуку (у судді Вищого адміністративного суду Києва Олега Голяшкіна – УНІАН), то він був вчора…з санкції суду, справа стосується незаконного збагачення і не хочу загадувати, але, на мою думку, детективи зібрали достатньо доказів і зараз з прокурорами будуть вирішувати, що по цій справі робити далі», - заявив він.

Як відомо, раніше низка ЗМІ повідомляли, що детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки в кабінеті судді Вищого адміністративного суду Олега Голяшкіна.