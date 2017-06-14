ВАСУ відмовився скасовувати указ Порошенка про заборону російських соцмереж

Вищий адміністративний суд України відмовив у задоволенні позову студента Києво-Могилянської академії Микити Евстіфєєва визнати неправомірним та скасувати указу президента України Петра Порошенка про заборону російських соціальних мереж.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАСУ, зауваживши, що відповідну резолютивну частину ухвали Вищий адмінсуд оголосив сьогодні. Також у ВАСУ зазанчили, що повний текст ухвали буде оголошено через 5 днів, після чого вона може бути оскаржена у Верховному суді України.

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Як відомо, 15 травня президент України Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, згідно з яким в Україні заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсів Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в інтернеті й заборони використання програми 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів та СБУ за участю Нацбанку. 17 травня указ президента набув чинності.