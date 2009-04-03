Тимошенко звільнила двох голів ТЕМ при посольствах в Грузії та Білорусі
17:02, 03 квітня 2009Політика
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Кабмін прийняв розпорядження
Кабінет Міністрів України звільнив з посади керівників торговельно-економічних місій (ТЕМ) у складі посольств України в Грузії та Білорусі.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві економіки України, відповідні розпорядження було прийнято на засіданні Кабміну 2 квітня.
Олега СВИНАРЕНКА звільнено з посади керівника ТЕМ при Посольстві України в Грузії, Петра ЛАЙШЕВА - керівника ТЕМ при Посольстві України в Білорусі.
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