Тимошенко звільнила двох голів ТЕМ при посольствах в Грузії та Білорусі

Кабінет Міністрів України звільнив з посади керівників торговельно-економічних місій (ТЕМ) у складі посольств України в Грузії та Білорусі.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві економіки України, відповідні розпорядження було прийнято на засіданні Кабміну 2 квітня.

Олега СВИНАРЕНКА звільнено з посади керівника ТЕМ при Посольстві України в Грузії, Петра ЛАЙШЕВА - керівника ТЕМ при Посольстві України в Білорусі.