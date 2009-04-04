Полтавський губернатор не шкодує, що голосував за Ющенка

На майбутніх президентських виборах голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ готовий голосувати за Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора на прес-конференції.

«Я ні дня не шкодував, що підтримав Віктора Андрійовича ЮЩЕНКА. Політичні перипетії по-різному складаються, але він людина інтелігентна. Ми будемо дуже довго згадувати ЮЩЕНКА, тому що він після себе залишить добрий спадок», - сказав губернатор.

Зокрема, за словами В.АСАДЧЕВА, В.ЮЩЕНКО «не опустився до рівня КУЧМИ і не почав узурпувати владу». «Він міг це зробити, коли прийшов, з його рейтингом. Але він на це не пішов, бо розумів, що побудова демократичного українського суспільства набагато важливіша», - зазначив голова Полтавської ОДА.

Також, на його думку, «навіть матеріально ЮЩЕНКО після себе залишить дуже багато». «Він почав програму, пов`язану з інвалідністю, інструменти, пов`язані з сім`єю, з сиротами. Подивіться яка тенденція: за дітьми, в інтернатах, вже стоїть черга на усиновлення. Раніше навпаки все було. Він відбудував Батурін, місто, про яке взагалі боялися згадувати. Він поставив пам`ятник жертвам голодомору. Сьогодні його лають за те, що він будує музей навколо Лаври, але ж це унікальний музей-арсенал, один з найбільших в Європі. Це ж престиж країни. Тому він вже сьогодні має великий спадок. Просто він - європейський Президент, він такий, до якого ми самі, можливо, не готові», - вважає губернатор.