У Януковича пропонують Тимошенко програму в обмін на міністерські портфелі

«Програма діяльності уряду, яка розглядалася нашим комітетом ще в грудні, не має ніякого відношення до антикризових заходів». Про це заявив народний депутат від Партії регіонів, заступник голови комітету ВР з питань соціальної політики і праці Ярослав Сухий, повідомляє прес-служба ПР.

«Це була проста програма діяльності уряду на 2009 рік, там не немає ніякої конкретики. Сьогодні прийшов час внести до залу два-три пункти, але антикризових», - додав політик.

За його словами, законопроекти, які сьогодні пропонує уряд як антикризові, не передбачають реальних заходів з подолання наслідків кризи. «Акцизний збір - це не антикризовий захід, це просто наповнення бюджету, тому що там дірка в 7 мільярдів», - підкреслив він.

В той же час депутат-регіонал висловив думку, що ситуація в Україні погіршується з кожним днем. «Ще три місяці тому на одне вакантне місце було чотири безробітних, сьогодні - вже 11, а в Західній Україні - 30-40», - сказав парламентарій.

«Хай беруть нашу антикризову програму, але тоді ми ставитимемо питання про заміну всього фінансово-економічного блоку уряду», - резюмував регіонал.