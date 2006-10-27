Мороз виграв суд у газети ”Україна молода”

Шевченківський районний суд м. Києва 26 жовтня задовольнив у повному обсягу позовні вимоги голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА до газети „Україна молода”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, за словами представника О.МОРОЗА в суді Ярослава РОМАНЧУКА, “суд визнав відомості, поширені у статтях Дмитра ЛИХОВІЯ „Мороз у купальську ніч” та Івана ЛЕОНОВА „Триста „Лимонів” до скрині Мороза?” такими, що є неправдивими, порочать честь та гідність позивача. Суд зобов’язав редакцію газети „Україна молода” у місячний термін після набуття судовим рішенням законної сили опублікувати спростування”.

Я.РОМАНЧУК також зазначив, що О.МОРОЗ відмовився від свого права на матеріальну компенсацію за заподіяну моральну шкоду.