В Швейцарії порушена справа проти прокурора, який займався "справою Мартиненка" - адвокат

Швейцарська прокуратура порушила проти свого прокурора Урса Колі кримінальну справу та відсторонила його від розслідування по "справі Мартиненка". Прокурор тепер сам став обвинуваченим після того, як проявив свою заанґажованість і став учасником політичної боротьби. Про це повідомила прес-служба екс-депутата Миколи Мартиненка з посиланням на його адвоката Петра Бойка, передає "Цензор.нет".

“Амбіційний швейцарський прокурор Урс Колі 4 роки намагався знайти факти, які б підтверджували фігурування Миколи Мартиненка в нібито схемах, пов’язаних з “Енергоатомом” – але безуспішно. Заанґажованість Урса Колі щодо Миколи Мартиненка стала очевидною навіть для швейцарської прокуратури та швейцарського міністерства юстиції. Швейцарська прокуратура після звернення Мартиненка порушила проти свого прокурора кримінальну справу та відсторонила його від розслідування. Прокурор став обвинуваченим. Це безпрецедентний випадок для швейцарської правоохоронної системи. І він став наслідком втягування цього прокурора в політичну боротьбу в іншій країні”, - вказав захисник Мартиненка.

За його інформацією, “розслідування швейцарської прокуратури по самому Колі встановило, що він активно контактував з українськими політиками. Зокрема, в порушення швейцарського законодавства прокурор незаконно розголошував непідтверджену інформацію українському депутату Сергію Лещенку та іншим особам. Її потім маніпулятивно використовували у масштабній піар-кампанії для формування негативного іміджу Миколи Мартиненка. На підставі цих інтернет-публікацій НАБУ в грудні 2015 р. гучно відкриває кримінальні провадження”.

Адвокат повідомив, що в другій половині серпня в Швейцарії відбудеться “перехресний допит прокурора Колі та дотичних до цього осіб. Серед цих осіб можуть бути і чинні українські політики. Їм доведеться відповідати на дуже невигідні для себе питання – про порушення швейцарських законів та маніпуляції навколо Миколи Мартиненка. Причому цим особам загрожує перспектива кримінальної відповідальності в Швейцарії”.

“Солом’янський райсуд Києва відмовив Миколі Мартиненку у поїздці до Швейцарії для підготовки до участі в перехресному допиті прокурора Колі. Це стало ще одним свідченням порушення права Мартиненка на захист і буде використано нами в Європейському суді з прав людини. Саме там буде поставлено крапку у масштабних фальсифікаціях навколо колишнього депутата”, – наголосив адвокат.

Він акцентував: “всі заяви “антикорупціонерів” про нібито “справи по Мартиненку в Чехії і Австрії” – не відповідають дійсності”.

Захисник екс-депутата також наголосив: “всі причетні до фабрикації звинувачень на адресу Миколи Мартиненка рано чи пізно понесуть кримінальну відповідальність”.