Генконструктор КБ "Південне" не виключає, що десь могли зробити копію їх двигуна

Генеральний конструктор КБ "Південне" Олександр Дегтярьов прокоментував інформацію, викладену в газеті New York Times із заголовком "Північнокорейський ракетний успіх пов'язаний з українським ракетним заводом", як повідомляє видання "Страна".

"Я впевнений, що ніхто з наших співробітників не задіяний до допомоги по створенню двигуна ракети в КНДР. А двигуни наші високо цінуються і використовуються у всьому світі. Тому я не знаю, може бути десь якісь копії і вдалося зробити", - сказав Олександр Вікторович.

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Генконструктор згадав про інцидент 2012 року, коли двох громадян КНДР засудили до восьми років за шпигунство на Південмаші. Олександр Дегтярьов заявив, що особисто з цими людьми не спілкувався. Пам'ятає, що така історія мала місце, але витоку цінної інформації тоді не сталося.

Галас, який здійнявся навколо українського ракетного гіганта, Дегтярьов назвав "вигадкою когось, хто бажає нагадати про себе, показати результат своєї роботи і сховати своє ім'я."

Раніше інформацію американської газети заперечували на "Південмаші" і в РНБО. "Країна" з'ясовувала, чим закінчиться для України черговий збройний скандал.

Вчора глава РНБО Олександр Турчинов побачив російський слід у інформації про постачання Україною ракетних технологій Пхеньяну.