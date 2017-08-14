Турчинов назвав повідомлення про постачання Україною ракетних технологій до КНДР провокацією спецслужб Росії
Він заявив, що така інформація - "антиукраїнська кампанія спровокована російськими спецслужбами".
Україна завжди дотримується всіх взятих на себе міжнародних зобов'язань, тому підприємства українського оборонного та авіакосмічного комплексу не постачали зброю та військові технології до Північної Кореї, про що йшлося у статті The New York Times. Про це заявив Секретар РНБО України Олександр Турчинов, передає прес-служба відомства.
Він заявив, що деякі іноземні ЗМІ почали поширювати неправдиву інформацію щодо передачі «Південмашем» ракетних технологій до Північної Кореї.
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«Ця інформація не має під собою жодних підстав, є провокативною за змістом, та, скоріш за все, спровокована російськими спецслужбами для прикриття власних злочинів», - сказав О. Турчинов.
Він наголосив, що Україна вважає владний режим Північної Кореї «тоталітарним, небезпечним та непередбачуваним, і підтримує всі санкції проти цієї країни».
«Так само, як і санкції проти Російської Федерації, режим якої дедалі більше стає схожим на північнокорейський», - зазначив О.Турчинов, додавши, що з початку агресії РФ проти нашої країни у 2014 році «Україна повністю припинила постачання зброї, військової техніки та військових технологій до Росії».
«Україна не постачала ракетні двигуни та будь-які ракетні технології до Північної Кореї. Вважаємо, що ця антиукраїнська кампанія спровокована російськими спецслужбами для прикриття своєї участі в північнокорейських ядерних та ракетних програмах», - резюмував Секретар РНБО України.
Як повідомляв УНІАН раніше, успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського заводу. Таку думку висловлюють американські експерти та представники спецслужб, повідомляє New York Times.