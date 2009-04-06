Закон "про дерибан" не пройшов ні з пропозиціями Ющенка, ні без

Верховна Рада України відхилила закон України «Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Президент України ветував даний закон і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями.

Верховна Рада України не підтримала пропозиції глави держави і не намагалася подолати вето на цей закон (за подолання вето не проголосував жоден народний депутат).

В результаті даний закон вважається відхиленим.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА заявив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не буде підписувати прийнятий Верховною Радою 15 січня закон «Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», оскільки цим документом, по суті, пропонується узаконити масштабну корупційну схему зі щорічним обігом у десятки мільярдів гривень.

Законом передбачалась консолідація в одному органі подібних для всіх фондів функцій, а саме – постановки на облік платників, формування та ведення Державного реєстру соціального страхування, забезпечення єдиної звітності.

Крім того, передбачалося запровадити в Україні сплату єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

19 березня Комітет із питань соціальної політики та праці Верховної Ради України більшістю голосів скасував своє рішення від 4 березня цього року про підтримку скандального законопроекту.

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